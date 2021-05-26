«В чем же наша независимость?» Центробанк приготовил России еще одну проблему

На фоне высоких доходов банковского сектора Центробанк РФ не занимается развитием отечественной платежной системы «Мир», что ставит под угрозу суверенитет страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении изменений в закон «О национальной платежной системе».

«23% всего платежная система России. У нас Сбербанк, Центральный банк занимаются всем, кроме того, чтобы обеспечить реальную независимость РФ в части платежных систем. Я для справки называю, Visa – 33,2 трлн рублей, Mastercard – 23 трлн рублей, японский и китайский – 1,2 трлн рублей, а карта «Мир» – 16,7 трлн. В чем же наша независимость? Кроме того, вы знаете, что у нас все чаще звучат угрозы на международном уровне отключить нас от системы SWIFT. Мне кажется, что эти два вопроса – они являются с точки зрения безопасности нашей страны ключевыми», – пояснил парламентарий.

«С 2015 года всего на 4% увеличился объем денег, которые обращаются в системе «Мир», единственной национальной платежной системе. А все остальные зарабатывают на нас колоссальные деньги. Очень большие деньги именно за то, что мы пользуемся Mastercard, Visa... В какой стране, отъехав, вы можете воспользоваться картой «Мир»? Мне кажется, это тоже элементы равноправия, так же как отсутствие герба и гимна у хоккейной команды. Это тоже является элементом ущемления нашего суверенитета», – подчеркнул Коломейцев.

Депутат также обратил внимание, что «прибыль банковской системы за четыре месяца в 7 раз превышает аналогичный период прошлого года». «Вот Рузвельт – что делал в годы Великой депрессии? Он принимал антитрестовское законодательство, которое ограничивало маржинальные возможности прибыли банков. А у нас сегодня Центробанк сколько бы не уменьшал ключевую ставку, а маржинальная прибыль банков больше 150%. Понимаете… вы не получите кредит меньше 10%, даже при самых малых ключевых ставках», – констатировал парламентарий.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.05.21

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