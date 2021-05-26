«Сначала бы вернуть, что заморожено»: Госдума приняла закон об инвестировании пенсионных накоплений

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла изменения в закон «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся расширения перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция КПРФ не голосовала за поправки, посчитав вопрос неизученным и преждевременным.

В частности, депутат Николай Коломейцев обратил внимание на критическое состояние пенсионной системы. «С 2014 года накопительная составляющая заморожена. На данный момент Следственным комитетом РФ проводится расследование, почему-то долго, о том, что пять негосударственных пенсионных фондов без советов с пенсионерами перевели 538 тысяч счетов. Кроме того, напомню, 3,2 млн рублей на сегодняшний день тоже не знают – где. У нас было 130 негосударственных пенсионных фондов, на данный момент лицензию имеет 32. Не правильно ли, сначала проанализировать, где, кто и почему», – пояснил он.

«Я согласен с вами на 200%, что во всем мире и у нас до какого-то времени пенсионные накопления были одним из главных инвестиционных документов, сегодня они близки к нулю. Но мне кажется, для того чтобы что-то расконсервировать, его же сначала надо для пенсионеров, которые уже получали и накопили, это ж их деньги, мне кажется сначала нужно разморозить, если мы продолжаем говорить о накопительной пенсии», – подчеркнул Коломейцев.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на несовершенство законодательной базы в этой сфере. «Надо принять законы и поправки в законы, которые не позволяли ли бы разворовывать впредь. И только после этого расширять инструменты. Потому что клиринг – это дело хорошее, но с точки зрения роста инвестиций, ну, мне кажется, не очень прибыльно. Оно, мне кажется, совсем для других целей служит», – отметил парламентарий.

В итоге Коломейцев сообщил, что фракция КПРФ «не может поддержать этот закон», и предложил провести расследование нарушений. «Комитету социальному и нашему, и вашему более предметно заняться с комитетом безопасности все-таки поиском тех огромных инвестиционных ресурсов, украденных группой лиц, многие из которых известны», – заключил депутат.

Тем не менее, нижняя палата парламента приняла изменения в закон, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение социальному комитету изучить озвученные факты для направления запроса в соответствующие министерства и ведомства – «почему» так происходит.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.05.21

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