Госдума ввела уголовную ответственность за незаконные займы

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении закон, который повышает административную ответственность за профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими на это права. Еще один документ предполагает уголовную ответственность.

Согласно принятому закону, за незаконную выдачу займов для должностных лиц предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для предпринимателей без юрлица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток; для юрлиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток.

За повторное нарушение будут грозить более высокие штрафы: для должностных лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей; для предпринимателей без юрлица – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток; для юрлиц – от 500 тысяч до 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Если лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает их незаконную выдачу, то в таких случаях будет предусмотрена уголовная ответственность.

Уголовный кодекс дополняется нормой, согласно которой если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тысяч рублей, то им будет грозить штраф в размере от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Кредитор сможет быть освобожден от уголовной ответственности, если он возместит нанесенный ущерб, а также перечислит в бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут подсудны районным судам.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.05.21

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