«Это же преступление!..» Госдума разрешила концессию в сфере ЖКХ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла изменения в закон, касающиеся условий и порядка заключения договоров аренды объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения в концессионные соглашения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки вызвали бурную дискуссию относительно применения новых норм в жилищно-коммунальной сфере. С критикой выступили даже представители партии власти.

В частности, против нововведений выступил депутат от «Единой России» Вадим Булавников, пояснив свое решение детально. «Я категорический противник концессионных соглашений в сфере коммунального хозяйства, потому что как правило, это самый примитивный и простой сценарий. Объявляется сумма, берется под нее кредит, закладывается возврат инвестиций, процент по кредиту. И, естественно, прибыль концессионера внутрь тарифа – платит житель, потребитель, в том числе, государственные предприятия. Другого сценария не бывает. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Следующий шаг – это через генподрядные организации и субподрядчиков отмыть до половины вложенных денег, это тоже подтверждается практически всем», – пояснил Булавников.

По его мнению, принятый вчера Госдумой закон по инфраструктурным проектам мог бы помочь предприятиям коммунальной сферы развиваться самостоятельно. «Вчера мы приняли в первом чтении закон, предусматривающий выделение сотен миллиардов рублей на инфраструктурные проекты в рамках послания президента – это, в том числе, и на инвестиции в коммуналку. Спрашивается, зачем сегодня мы это делаем? Ведь можно вложить деньги под бюджетные гарантии самими коммунальными предприятиями – обойдется дешевле, контролируемей и выгоднее», – считает депутат.

Фракция «Справедливая Россия» воздержалась от голосования. При этом депутат-эсер Игорь Моляков привел конкретный пример негативных последствий бизнеса в ЖКХ. «Если брать пример той же нашей Чувашской республики, то мы видим, что привлечение сюда частной инициативы вот в эти сферы, электроснабжение, теплоснабжение, оно приводит к очень печальным результатам. В свое время некая фирма «Коммунальные технологии» в Чебоксарах взяла и теплосети, и электросети в аренду на 49 лет сразу. Учредители были адвокаты из города Москвы, и взнос у них был 10 тысяч рублей. На сегодняшний день идут тяжелейшие процессы судебных разбирательств. Уже в судах выяснилось, что республика потерпела убыток в один миллиард рублей. И казалось бы все коммунальщики города Чебоксары говорят – оставьте нас в покое, оставьте теплосети, электросети, которые сейчас изношены, которые еще пока имеют стоимость очень большую, на миллиарды рублей, оставьте в покое. Нет, не оставляют», – пояснил Моляков.

По его мнению, «данный закон делается под крупных собственников». «У нас больше четверти коммунального хозяйства захвачено фирмой господина Вексельберга, вот эти яйца Фаберже у него – частный музей в Питере, в Мариинском театре он в совете, и благотворитель, и так далее. Там играют на скрипках, а в Чувашии растут тарифы. И я более скажу. Вчера звучала мысль, представитель фракции ЛДПР говорил – тяжелую промышленность, железные дороги сейчас вот в этой ситуации мы не должны отдавать в частные руки. То же самое в стране, где полгода зима, мы не должны отдавать в частные руки коммуналку. Худо-бедно пусть остается у миниципалитетов, в государственной собственности», – считает Моляков.

Еще один конкретный пример привел депутат от КПРФ Николай Коломейцев о гибели 11 работников очистных сооружений в Таганроге. «Я убежден, что главной причиной является… Вот десять лет идут разговоры-переговоры о том, концессионер, не концессионер будет пришедший в аварийное состояние коллектор приводить. С моей точки зрения, ваше министерство главный виновник вот этой гибели», – заявил парламентарий, обращаясь к представителям Минстроя РФ.

По его мнению, такой закон должен «докладывать не статс-секретарь, а первый замглавы Минстроя, отвечающий за инфраструктуру ЖКХ». «У нас катастрофа со всеми очистными сооружениями, водопроводами, канализацией. 90%, 70% износ… Вы предлагаете при том, что 8 лет подряд падают реальные доходы населения, на самом деле, за счет них делать доведенную донельзя реанимацию инфраструктуры. Это же преступление! Поймите, нищета поглотила Россию. Поглощает ее именно из-за неправильной кредитно-денежной политики и отношения к приватизации инфраструктуры, которая доведена донельзя… Нельзя принимать такие законы, это не решение проблемы, это усугубление проблемы и коррупции», – заключил Коломейцев.

Тем не мнее, большинством голосов нижняя палата парламента приняла изменения в закон «О концессионных соглашениях».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.05.21

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