СМИ: Россия отказалась пускать самолеты иностранных авиакомпаний, облетающие Белоруссию

Российские авиационные власти не выдали разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщила ТАСС представитель австрийского авиаперевозчика.

«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в авиакомпании в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса из Вены в Москву в четверг.

Накануне Austrian Airlines, как и ряд других иностранных авиакомпаний, заявила о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии в связи принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.05.21

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