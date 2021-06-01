«Это бред полный – профукали все»: Госдума приняла закон о парниковых выбросах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила закон об ограничении выброса парниковых газов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции назвали этот документ «полным бредом», который будет стоить России порядка 50 млрд евро в год.

В частности, с жесткой критикой законопроекта выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, подчеркнув, что это нововведение станет очередной попыткой управлять российской экономикой извне.

«Нет никаких оснований фиксировать выбросы углекислого газа, главный парниковый газ – это водяной пар. Паровозов у нас давно нет. И то, что под этим лозунгом идет, – это попытка управлять чужой экономикой, а, в данном случае, обременить нашу экономику дополнительным оброком. По нашей оценке, 50 млрд евро в год будет платить наша промышленность, примерно 40% всех наших предприятий», – заявил политик.

Как считает Миронов, потребность в принятии закона возникла из-за того, что «наши переговорщики профукали все». «Ну, кроме того, что сама суть этого закона отсутствует, потому что это бред полный. Хочу подчеркнуть, что наши переговорщики профукали все, что только можно профукать. Я уж не говорю про наши леса, тайгу. Самое главное, они профукали физический смысл. Еще раз хочу сказать, есть экология, ею нужно заниматься, изменение климата не имеет никакого отношения к антропогенной деятельности. Человек здесь ни при чем. Планета наша жила и будет жить дальше по своим законам, и здесь никакие выбросы ни на что не влияют», – констатировал парламентарий.

В то же время Миронов отметил, что часть закона не подкреплена деталями. «Если предлагается в этом законопроекте потом учитывать в Налоговом кодексе некие позиции. А где эти поправки в Налоговый кодекс? Их нет. Более того, говорится о каких-то мерах поддержки для тех, кто будет сокращать парниковые выбросы, – где эти меры поддержки, в чем они заключаются, неизвестно. То есть, это типичный законопроект в режиме «мешка с котом», где непонятно что находится. Поэтому наша фракция будет голосовать против», – заключил Миронов.

Тем не менее, большинством голосов законопроект был принят.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.06.21

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