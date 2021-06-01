Россиянам разрешат без паспорта обменять до 40 тысяч рублей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, позволяющий финансовым организациям не проводить идентификацию граждан при обмене или замене банкнот на сумму до 40 тысяч рублей. Соответствующие изменения будут внесены в закон о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма.

Согласно этому документу, при обмене банкнот различного достоинства или замене поврежденных на сумму не более 40 тысяч рублей гражданину не нужно будет предъявлять паспорт или другой документ, подтверждающий личность. При совершении подобных операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация клиента.

В то же время законопроект предусматривает, если у сотрудника финансовой организации в ходе обмена или замены банкнот возникнут подозрения, он все равно сможет потребовать паспорт у клиента.

На сегодняшний день работающие с деньгами организации – банки, ломбарды, страховые организации – обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Паспорт не требуется при сумме операции до 15 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты, ювелирных изделий на сумму до 40 тысяч рублей. При расчете по карте паспорт требуется после 200 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.06.21

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