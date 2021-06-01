«ЕР» упустила шанс реабилитироваться: Госдума отказала ветеранам боевых действий в досрочной пенсии

Сегодня Госдума отклонила поправки в закон по досрочному выходу на пенсию по старости для ветеранов боевых действий. Документ получил отрицательное заключение правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы предлагали вернуть воинам-афганцам прежний срок выхода на заслуженный отдых, мужчинам – в 60 лет, женщинам – в 55.

Представляя законопроект, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин пояснил, что авторитет РФ завоевывается, в том числе, вооруженными силами, военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях. «Возможно, кто-то считает, что наша страна держится на тех, кто вывозит капитал за рубеж, качая нашу нефть, покупая английские футбольные клубы… А кто-то идет в военкомат не отклоняться от воинской службы. Идет участвовать в боевых действиях и прославляет нашу страну», – пояснил он.

При этом парламентарий выразил удивление по поводу решения правительства РФ отклонить этот законопроект. «В частности, сказано, что «предлагаемый законопроектом расширение категорий граждан, имеющих право на назначение страховой пенсии по старости ранее установленного пенсионного возраста ввиду их особого статуса, создает прецедент для других категорий граждан, имеющих аналогичный статус». Ну, я не знаю другую категорию граждан, которая имеет аналогичный статус – ветерана боевых действий, которые воевали в Афганистане или, допустим, штурмовали в новогоднюю ночь определенные города взбунтовавшихся территорий РФ», – подчеркнул Шерин.

Как отметил депутат, в отзыве правительства также указывается, что ветеранам боевых действий предоставляется ежемесячная выплата чуть больше трех тысяч рублей, а также иные меры социальной поддержки. «Может быть, правительство имеет в виду такую норму социальной поддержки как внеочередную установку телефона в квартире… Ну, не знаю, этой услугой уже никто не пользуется. На основании вышеизложенного правительство не поддерживает этот законопроект», – сказал Шерин.

По его мнению, принятие этого закона могло бы реабилитировать парламентариев, которые голосовали за пенсионную реформу, хотя бы в глазах этой категории граждан. «Если бы не был принят этот антинародный закон, эти ребята-срочники, которые служили в Афганистане, должны были выходить на пенсию в 2020 году. Теперь по новому закону они на пенсию выйдут в 2025 году. Многие, прошедшие горячие точки, получившие психические и физические травмы, по сути дела, уже сегодня не доживают до возраста 60 лет. Многие из них тратят десятки тысяч рублей, чтобы ежемесячно себя обеспечивать лекарствами. Я вижу, что депутаты Госдумы от «Единой России», без обид, снова пойдут на выборы в очередной созыв, и я подумал, что это очень хорошая возможность реабилитироваться – ну, хотя бы перед ветеранами боевых действий», – заключил Шерин.

Тем не менее, Госдума, большинство депутатов которой представляют «Единую Россию», отклонила этот законопроект.

По данным Российского союза ветеранов Афганистана, в РФ сейчас насчитывается примерно 600 тысяч ветеранов боевых действий.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.06.21

Лукашенко рассказал о проработке открытия авиарейсов в Крым. / «Прорыва не будет»: Лавров о перспективах встречи Путина и Байдена. / Госдума утвердила закон о «путинской газификации». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»