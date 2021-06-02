«Только подпись»: Госдума отменила автоматические «галочки» в кредитных договорах

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила поправки в закон о потребительском кредите, которые запрещают вносить в договор дополнительные услуги без собственноручной подписи заемщика. По мнению депутатов, это защитит россиян от недобросовестных кредиторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно принятым изменениям, теперь при заключении договора кредитная организация не может автоматически проставлять «галочки» в условиях договора, которые зачастую, написаны более мелким шрифтом, Свое согласие под условиями документа гражданин может подтвердить только подписью. «Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается», – говорится в документе.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями». «В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика», – отметил он.

Ранее для защиты прав граждан на финансовом рынке Госдума уже приняла ряд законов. В частности, был введен запрет для микрофинансовых организации выдавать займы под залог жилья, усилена ответственность за нарушения при взыскании долгов, а в сложной жизненной ситуации теперь можно оформить «ипотечные каникулы».

Кроме того, для защиты неквалифицированных инвесторов при заключении договора финансовые организации обязаны предоставлять гражданам полную и достоверную информацию не только об условиях договора, но и о его последствиях и возможных рисках, а также выкупать назад навязанные с нарушением законодательства финансовые продукты.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.06.21

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