«Дата определена»: Госдума готова закончить работу 17 июня

Нижняя палата российского парламента планирует уйти на каникулы после 17 июня. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев по результатам заседания Совета Госдумы. При этом он не исключил возможности продления сессии, если это будет необходимо.

«Совет Госдумы высказал предположение, что по возможности мы завершим свою работу 17 числа. Эта дата определена. Однако, если потребуется продление заседаний, мы готовы на это пойти. Пока в наших планах до 17 числа завершить работу Государственной думы зимней сессии», – сказал он.

Депутат уточнил, что отчет о работе Центробанка за прошлый год перед Госдумой запланирован на 15 июня. «Отчет ЦБ за 20-й год особенно интересен в связи с тем, что это отчет периода начала борьбы с коронавирусной инфекцией. Это потребовало от Центрального банка более активного использования новых технологий, связанных с проактивным оказанием услуг населению, быстрому проведению решений по обеспечению платежей, в первую очередь речь идет о социальной помощи, которая оказывалась по инициативе президента, оказание помощи предприятиям. Вот эти уроки ковидного года мы хотим также проанализировать во время отчета ЦБ РФ», – пояснил Исаев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.06.21

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