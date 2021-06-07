российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 июня 2021, 19:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Алексей Журавлев будет переизбираться в Госдуму от одного из регионов Черноземья

Фото: пресс-служба партии «Родина»

7 июня в Тамбовскую область с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, который в рамках анонсированного им проекта «РАЛЛИ» планирует провести здесь три рабочих дня.

В отличие от предыдущих поездок (в мае Журавлев посещал, в основном, Северные и Северо-Западные регионы), депутат планирует встретиться с главами всех районов Тамбовской области и заручиться их поддержкой. Как сообщают источники издания, сегодня Журавлева в Мичуринске представили всем главам муниципалитетов.

Во многих муниципалитетах региона партия «Родина» имеет достаточно сильные позиции, даже врио мэра столицы региона – член именно этой партии. В этом регионе развёрнута и успешно действует партийная программа «Помощь и доверие», в рамках которой продуктовые наборы уже получили несколько тысяч жителей области.

Все это дает право делать выводы о том, что Журавлев собирается идти в Государственную Думу в 2021 году именно от Тамбовской области или ближайшего региона Черноземья. Нужно напомнить, что в нынешний состав российского парламента он избран от Воронежской области.

Как передает пресс-служба партии, в ближайшие несколько дней дня он проедет всю область, посетит знаковые для районов места, пообщается с жителями и соберёт наказы. Справедливости ради стоит упомянуть, что такую практику знакомства с территорией Журавлев применяет давно. На пресс-конференции в Петербурге он рассказал о своих планах проехать не менее 100 малых городов за лето. В июне, по словам политика, это будет центр России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

«Дата определена»: Госдума готова закончить работу 17 июня. / «Худшие формы национализма»: Госдума готовит заявление по решению Киева исключить русских из коренных народов Украины. / Минфин РФ заверил: запрета на доллары не будет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в Госдуму

Парламентарии из Сербии будут наблюдателями на выборах в Госдуму

Депутатское кресло в этом году будет стоить 100 млн рублей

«Нужно доложить…» Медведев пригласил Путина на съезд «Единой России»

Это называется «ретроактивность»: Совет Федерации утвердил ограничения избирательного права для причастных к экстремизму

«Тень ложится на всю избирательную систему...» Памфилова рассказала о попытках давления на праймериз ЕР

«Единая Россия» не нашла «подтвержденной фактуры» принуждения учителей к участию в праймериз

«Коммунисты России» упрекают стареющую КПРФ в обмане избирателей

Кто из действующих депутатов «пролетает»: итоги праймериз «Единой России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы в Госдуму,