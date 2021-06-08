«Откровенная провокация к братоубийственной войне»: Зюганов заявил о начале «эпохи всеобщего прозрения»

Принятие украинскими властями закона, который исключает русских из числа коренных народов страны, является губительным для государственности Украины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его мнению, подобный закон является провокацией, которая ведет к братоубийственной войне.

«На мой личный взгляд, это откровенная провокация к братоубийственной войне, которая будет абсолютно губительна для государственности Украины, и губительна для нашей страны. Этот закон подготовили нацисты, бандеровцы и ЦРУшники, а Зеленский, как кукла, втащил его в украинскую Раду», – констатировал Зюганов.

При этом политик отметил, что истоки такой политики берут начало с распада СССР. «Мы поддержим это заявление, постановление. Но сегодня хотел бы обратить ваше внимание, откуда растут эти «инициативы», эти провокации. Они растут из 1991 года. 30-летие того невиданного предательства будем отмечать в этом году… Тем более предстоит встреча Путина и Байдена, которая пройдет в том же самом отеле, в котором встречались Рейган и Горбачев, где началась невиданная сдача», – подчеркнул Зюганов.

«Только в союзе с Россией Украина может быть самостоятельной и независимой. В противном случае, об этом не может быть и речи. Они забыли. У них сейчас никакой самостоятельности. Это подмандатная ЦРУшная территория, которую захватили провокаторы. И нашей стране не надо было признавать эту власть, которая там сегодня делает русский народ некоренным. Мы улыбаемся, вместо того чтобы заявить, что мы никогда не допустим, чтобы на Украине размещались НАТОвские военные подразделения и были ракетно-космические войска. Три минуты будет лететь до центра управления в Москве ракета до Харькова. Мы должны проявить волю и характер, тогда вас будут слушать и не будут принимать такие вызывающие мерзкие законы.

«Я считаю, наступает новая эпоха – эпоха всеобщего прозрения. Но я хотел бы, чтобы это прозрение начиналось с Кремля», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.06.21

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