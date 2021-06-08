Рейтинг недоверия: Медведев рискует выпасть из предвыборного списка «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев может остаться вне избирательного списка своей партии на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, в Кремле обсуждаются варианты, при которых экс-глава российского правительства останется «вне игры».

Одним из поводом для исключения Медведева из списка может стать его высокий антирейтинг. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 31 мая, о доверии Медведеву заявляли 23,3% опрошенных, о недоверии – 66,6% (закрытый вопрос, когда респондент должен выбрать одного политика из предложенного списка). В то же время, согласно данным ответов на открытый вопрос (респонденты сами называют любое число политиков), председателю «Единой России» доверяют 2,1% граждан, не доверяют 12,1%.

Несколько «единороссов» в разговоре с РБК выразили сомнение, что единоличное лидерство Медведева в списке было бы способно что-то принести на выборах. Собеседники издания отмечают, что единоличное лидерство в списке возможно, если список возглавит президент РФ Владимир Путин, однако пока это маловероятный вариант.

Стоит отметить, что федеральная часть списка «Единой России» в последний раз состояла из нескольких человек в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова. В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011-м и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.06.21

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