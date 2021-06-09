российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июня 2021, 11:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«По абсолютно надуманным позициям»: Миронов назвал местью «ЕР» лишение мандата Ильи Свиридова

«Единая Россия» не умеет проигрывать и мстит, если выбирают не ее представителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его мнению, примером этого является лишение мандата столичного муниципального депутата Ильи Свиридова.

«Печальная история произошла в одном из муниципальных округов Москвы, Таганском, где наш коллега, Илья Свиридов несколько лет возглавлял муниципальный совет, и вот усилиями «Единой России» его лишили не то, что председательства, а даже депутатского мандата», – отметил Миронов.

По его словам, это говорит о том, что «Единая Россия» «не умеет проигрывать». «Когда люди голосуют так, как они считают нужным и избирают не их представителей, не представителей «ЕР», они потом мстят и начинают не мытьем так катаньем делать так, чтобы эти люди, получившие мандат от рук избирателя, были этого мандата лишены по абсолютно надуманным позициям», – заявил глава «эсеров».

«Мы своего коллегу, члена центрального совета нашей партии Илью Свиридова не дадим в обиду. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание на это недостойное, не, скажем, джентельменское поведение «Единой России», – заключил Миронов.

Напомним, Свиридов был задержан в числе 200 оппозиционеров в марте на форуме муниципальных депутатов в Москве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.06.21

Центробанк отобрал лицензию у петербургского Энергомашбанка. / Профессия врача на удаленке оказалась самой востребованной в России. / Каждый месяц телефонные мошенники крадут у россиян до 5 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума завершает сессию рекордом: со скоростью 123 законопроекта в день

Сенаторы планируют запретить пьяным россиянам выгуливать собак

«Весь процесс сопровождался враньем»: Госдума готова закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса

«ЕР» готовит предвыборный трюк: в Госдуме объяснили, почему власти тянут с индексацией пенсий работающим пенсионерам

В отношении США осталась только надежда: замглавы МИД доложил депутатам Госдумы о подготовке встречи Путина и Байдена

«Вопиющая провокация»: Госдума оценила очередную инициативу президента Украины

Госдума одобрила поиск пропавших по геолокации

«Граждане устали от воровства и наглости власти»: в Госдуме назвали «красную цену» «Единой России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума,