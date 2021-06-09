«По абсолютно надуманным позициям»: Миронов назвал местью «ЕР» лишение мандата Ильи Свиридова

«Единая Россия» не умеет проигрывать и мстит, если выбирают не ее представителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его мнению, примером этого является лишение мандата столичного муниципального депутата Ильи Свиридова.

«Печальная история произошла в одном из муниципальных округов Москвы, Таганском, где наш коллега, Илья Свиридов несколько лет возглавлял муниципальный совет, и вот усилиями «Единой России» его лишили не то, что председательства, а даже депутатского мандата», – отметил Миронов.

По его словам, это говорит о том, что «Единая Россия» «не умеет проигрывать». «Когда люди голосуют так, как они считают нужным и избирают не их представителей, не представителей «ЕР», они потом мстят и начинают не мытьем так катаньем делать так, чтобы эти люди, получившие мандат от рук избирателя, были этого мандата лишены по абсолютно надуманным позициям», – заявил глава «эсеров».

«Мы своего коллегу, члена центрального совета нашей партии Илью Свиридова не дадим в обиду. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание на это недостойное, не, скажем, джентельменское поведение «Единой России», – заключил Миронов.

Напомним, Свиридов был задержан в числе 200 оппозиционеров в марте на форуме муниципальных депутатов в Москве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.06.21

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