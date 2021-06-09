Госдума завершает сессию рекордом: со скоростью 123 законопроекта в день

Нижняя палата российского парламента нынешнего созыва рекордными темпами завершает свою последнюю сессию. Как сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, накануне пленарное заседание продолжалось более девяти часов – за это время были рассмотрены 123 законопроекта.

«Вчера у нас получился напряженный день. Он, самое главное, был содержательным и результативным», – пояснил Володин, отметив, что следующая неделя будет не проще.

По его словам, на следующей неделе проведет не два, а три пленарных заседания, 15, 16, 17 июня, после чего на 21 июня запланирована встреча депутатов с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас с вами остается следующая неделя. Коллеги, давайте исходить из того, что 17 – завершающее заседание, а 21 – встреча с президентом», – сказал он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.06.21

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