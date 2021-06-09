«Фактически на территории РФ формируется два государства»: Москва и остальная Россия

Нынешний состав Госдумы не справился со справедливым распределением национального дохода. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Алексей Куринный на пленарном заседании при рассмотрении вопроса об особенностях системы расчетов за коммунальные услуги в Москве. По его мнению, подходы к регулированию должны быть одинаковые по всей стране.

«Мы категорически против различных подходов к регулированию тех или иных взаимоотношений, которые возникают в городе Москве и в других регионах. И это вопрос не только ОДН, не только реновации, по которой мы здесь спорили. Мы считаем, что у нас единая страна Россия и, соответственно, подходы должны быть едиными, соответственно, и выравнивание дохода по регионам должно быть более эффективно», – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время разница бюджетной обеспеченности по регионам доходит до 10 раз. «Фактически на территории РФ формируется два государства – государство под названием «Москва» и еще несколько регионов и вся остальная Россия, которая по большому счету финансируется по остаточному принципу. И, соответственно, многие права, которые гарантированы Конституцией, сегодня зависят от того, где проживает человек… Совершенно ненормально, когда врач в Ульяновске в 5 раз меньше получает, чем в Москве, педагог в Курске в 4 раза меньше, чем педагог в Москве, за выполнение одной и той же работы», – констатировал Куринный.

По мнению фракции КПРФ, сегодня «механизма выравнивания бюджетной обеспеченности недостаточно». «Если в Москве сегодня плитку меняют по сезону, весной – одну, осенью – другую, то в других регионах порой денег нет на самые элементарные вопросы, на закрытие самых элементарных проблем. Поэтому переходить сегодня к вопросам справедливого распределения национального дохода, к вопросам выравнивания бюджетной обеспеченности, к вопросам равного отношения и равных возможностей для наших госслужащих, для людей, которые служат во имя государства, я говорю, прежде всего, о бюджетниках, – это задача Госдумы, с которой она, к сожалению, в нынешнем созыве не справилась», – заявил Куринный.

«Надеюсь, что соответствующие подходы будут даны или сделаны в следующем созыве. Всем понятно, что столица место, где происходят волнения, где происходят революции, если вспомним историю. Но в любом случае, нельзя забывать про другие регионы. У нас одна страна, и шаги на то, чтобы выравнивать, на то, чтобы сделать одинаковое отношение к одним и тем же людям, должны быть сделаны четко и понятно. Фракция не поддержит данный законопроект», – заключил Куринный.

Тем не менее, Госдума приняла сегодня в третьем окончательном чтении поправки в закон, касающиеся особенностей включения в плату за содержание жилого помещения расходов в Москве на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.06.21

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