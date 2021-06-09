Госдума одобрила запрет гражданам РФ участвовать в деятельности нежелательных в России организаций за рубежом

Сегодня Госдума одобрила в окончательном чтении закон о запрете для граждан РФ и российских юридических лиц участвовать в деятельности нежелательных в России НКО за пределами страны. Вместе с тем документ вводит дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций.

В то же время Росфинмониторинг будет обязан отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств, пояснила пресс-служба Госдумы.

«Поправки помогут обеспечить прозрачность в деятельности НКО. Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», – пояснил соавтор инициативы – председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, контроль за прохождением финансирования не помешает некоммерческим организациям в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории России.

Законом также меняются и правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей. После вступления закона в силу обязательному контролю будет подлежать любая «операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.06.21

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