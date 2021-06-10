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Четверг, 10 июня 2021, 15:48 мск

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Ушла из жизни сестра Шойгу

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня ушла из жизни депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. По неофициальным данным информационного агентства «Хакасия», причиной смерти стал инсульт на фоне коронавируса. Позже эту информацию подтвердила в комментарии РИА «Новости» замглавы фракции «Единая Россия» Лариса Кармазина.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов выразили соболезнования родным и близким. «Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы», – отметил, в частности, Володин.

Лариса Шойгу была заслуженным врачом РФ, отмечена нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». С декабря 2007 года избралась депутатом Госдумы РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

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