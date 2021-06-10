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Четверг, 10 июня 2021, 18:20 мск

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До 6 лет тюрьмы: Госдума готова ввести уголовную ответственность за создание и финансирование нежелательной в РФ организации

В России планируется ввести уголовную ответственность за создание и финансирование нежелательных в РФ организаций. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил соответствующие поправки в статью 284.1 УК РФ, согласно которым наказание составит до 6 лет лишения свободы.

Согласно документу, который цитирует «Интерфакс», преступлением будет считаться «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации», деятельность которой признана нежелательной. При этом предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо принудительных работ до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

Кроме того, в этой же статье УК РФ предусматривается наказание за организацию деятельности на территории РФ иностранной или международной нежелательной организации. Как отмечается в тексте поправки, за это предусматриваются санкции в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Москва, Светлана Антонова

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