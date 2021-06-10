В отношении Юрия Дудя возбуждено дело о пропаганде наркотиков

В отношении известного журналиста Юрия Дудя возбуждено дело об административном правонарушении после его интервью, в которых экспертиза нашла пропаганду наркотиков. Как сообщила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, материалы поступили в Зюзинский районный суд города Москвы.

По ее словам, в ходе расследования был проведён ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью блогера Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Мизулина отметила, что в ходе расследования этого дела на «сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда».

Ранее, 5 апреля, Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Стоит отметить, что 3 июня рэпер Моргенштерн был признан виновным в пропаганде наркотиков и оштрафован на 100 тысяч рублей. Дело рассматривалось также в Зюзинском суде Москвы.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 10.06.21

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