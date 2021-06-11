«Пахать – не перепахать»: в Госдуме заявили о серьезных проблемах в системе здравоохранения России

В российской системе здравоохранения есть серьезные проблемы, которые стали очевидны во время пандемии коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов на парламентских слушаниях «Законодательное регулирование здравоохранения в РФ».

«Тема законодательного обеспечения, как в народе говорят, пахать – не перепахать. Требуется огромная работа для того, чтобы многие вещи, которые просто кричат о необходимости изменения в системе здравоохранения, – они конечно ложатся огромным грузом обязательств на Госдуму, на всех депутатов», – отметил Миронов.

Первое, на что обратил внимание парламентарий, в системе здравоохранения нет единой вертикали управления, что особенно проявилось во время пандемии. «Кто в лес, кто по дрова – у головного министерства здравоохранения на сегодняшний день недостаточно рычагов управления тем, что происходит в регионах, начиная от кадровых решений по назначению руководителей департаментов регионов и кончая непосредственно работой. За все отвечают сами субъекты федерации, и нет той самой единой вертикали. В апреле мы внесли необходимые изменения, по крайней мере, теперь те, кто будет назначаться на руководство здравоохранения субъекта, обязательно должны согласовываться с профильным министерством. Это первый шаг, но должны быть дальнейшие шаги и единая вертикаль управления здравоохранением по всей стране, и чтобы все было одинаково и понятно», – пояснил он.

Как отметил Миронов, еще одна ключевая проблема – недостаточное финансирование. «Минимум 7% от ВВП должно тратиться на здравоохранение. Иначе мы всегда будем бить по хвостам и не сможем сделать все, что необходимо», – считает он.

Вместе с тем парламентарий отметил пробелы в системе медицинского образования. «Считаю, что интернатуру надо делать обязательной для всех специалистов, и обязательно нужно дать возможность увеличивать число бесплатных мест в ординатуре. Здесь у нас не все в порядке, и в медицинском образовании, конечно, тоже нужно наводить порядок», – заявил Миронов.

Кроме того, по его мнению, есть пробелы в законодательстве в сфере незащищенности медработников. «Мы защищаем пациентов, но иногда врачи подвергаются самому настоящему террору со стороны некоторых недобросовестных пациентов, и они беззащитны. Здесь тоже нужно наводить порядок. И страхование возможных ошибок медицинских и многие другие вещи. Сегодня зачастую врач, который спасает людей, – он иногда начинает оглядываться на возможность внесения и в суд, и куда угодно обвинений, что он неправильно что-то сделал. Надо подумать, как, в том числе и законодательно, защитить наших дорогих врачей», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.06.21

Ноутбуки и телефоны сотрудников ФБК* теперь принадлежат Руслану Осташко. / Семьи с детьми получат скидку на железнодорожные билеты. / Половина клиентов НПФ на пенсии забыла забрать свои накопления. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»