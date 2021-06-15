«В пользу олигархов...» В Госдуме назвали «неудовлетворительной» работу Центробанка

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме будет голосовать против предлагаемого постановления по оценке работы Центробанка в прошлом году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, работа ЦБ «неудовлетворительная», а последнее повышение ключевой ставки приведет к росту цен.

«Не надо быть большим экономистом, чтобы понять, что все кредиты взлетят, и в конечном итоге мы все это увидим на ценниках в магазинах. Прежде всего, увидят наши пенсионеры. Кстати, работающие так до сих пор и не получили обещанную им компенсацию», – констатировал Миронов.

Депутат раскритиковал так называемый «налоговый маневр», который «очень любят наш Минфин и ЦБ». «Это поощрение наших поставщиков нефти и нефтепродуктов продавать их за рубеж, потому что за то, что они продают за рубеж, они получают определенные льготы от государства. А не лучше ли сделать так, чтобы торговать было бы выгодно здесь. Тогда может цена на бензин упала. Этого не хотят, потому что Центробанк работает в пользу олигархов, в пользу тех, кто вкладывает свои денежки в офшоры», – пояснил он.

Кроме того, как считает Миронов, недоработкой ЦБ являются уже много лет продолжающиеся «прятки-невидимки с налоговыми органами при госзакупках». «Сегодня, если вы хотите купить для государственных нужд какой-то товар или услугу, вы обязаны выставить это на торги. В честной конкуренции победит тот, кто предоставит А – дешевый товар, В – качественный товар. Если вы покупаете товар у той компании, где у вас более 20% собственных средств, вы тогда можете без конкурсных процедур. Недавно председатель правительства Михаил Мишустин с трибуны Госдумы на отчете сказал, что, по его оценке, не менее 10% от всего бюджета идет через непрозрачные процедуры. Давайте вспомним, у нас бюджет 30 трлн, 10% – 3 трлн рублей тю-тю в карманы олигархам в офшоры. Мы считаем, что это недоработка ЦБ и Минфина. И за что считать работу удовлетворительной Центробанка? Мы будем голосовать против предлагаемого постановления», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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