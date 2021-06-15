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Вторник, 15 июня 2021, 14:59 мск

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Госдума утвердила новые правила для получения полиса ОСАГО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который исключает необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Норма была прописана как поправка ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ. Теперь из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО, пояснила пресс-служба Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Госдума

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