Госдума утвердила новые правила для получения полиса ОСАГО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который исключает необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Норма была прописана как поправка ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ. Теперь из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО, пояснила пресс-служба Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.06.21

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