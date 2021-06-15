«Госдуму пора закрывать…» депутаты в спешке занимаются «тупым кнопконажимательством»

Государственную думу пора закрывать, поскольку парламентарии в спешке перед выборами игнорируют правила принятия законов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ходе обсуждения поправок, которые обязывают СМИ помечать в публикациях террористические организации.

«Впопыхах депутаты забыли, что есть еще террористические организации, и их тоже желательно бы указывать. И вот за то, что ты не будешь указывать террористическая, устанавливается административная ответственность. Все! Законопроект вот он на одном листике, можете почитать пояснительную записку. И вдруг появляются многоопытные, многомудрые депутаты, которые, прекрасно зная регламент, вносят поправки, которые совершенно не соответствуют концепции закона», – пояснил Иванов.

«Вы вообще какое право имеете требовать от граждан России соблюдения законов, которые принимаются вот с этим вопиющим наплевательским отношением к правилам принятия законов?!» – подчеркнул он.

Ко второму чтению было внесено 13 поправок, каждая из которых в нарушение регламента была поставлена на отдельное голосование. По мнению Иванова, это не принятие закона, а «кнопконажимательство». «Я понимаю, что вы к выборам стараетесь по-быстрому, извините, как говорят классики, впихнуть невпихуемое. Если мы так принимаем законы, то надо не столовую в Госдуме закрывать, а Госдуму надо закрывать. Сами подумайте, если вам градусник будут ставить не на положенные пять минут, а мотивируя ковидом или еще чем-то, сокращать время, что вы получите? Если вам точно также будут готовить еду в столовой-ресторане по быстренькому. Это не принятие законопроектов, это тупое кнопконажимательство. Еще раз говорю – все эти поправки нужно отклонить и проголосовать только в том виде, в котором он был внесен в первом чтении», – подытожил парламентарий.

Тем не менее, нижняя палата парламента, большинство в которой составляют члены «Единой России», приняла дополнение к закону во втором чтении с отдельным голосованием по 13-ти поправкам.

Напомним, на минувшей неделе одно из пленарных заседаний Госдумы продолжалось более девяти часов – за это время были рассмотрены 123 законопроекта.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.06.21

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