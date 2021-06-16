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Пятница, 18 июня 2021, 10:27 мск

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«Последствия будут тяжелыми»: Госдума примет заявление против блокады Приднестровья

Сегодня нижняя палата российского парламента примет специальное заявление по Приднестровью. Об этом во время пресс-подхода заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, для Украины и Молдовы, которые продолжают усиливать блокаду республики, последствия будут тяжелые.

«Нас не может не волновать судьба граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье, которых практически хотят поставить в режим настоящей блокады, и территориальной – с 1 сентября запрещен будет выезд машин с номерами Приднестровья за пределы республики. Блокады финансовой, блокады под эгидой пандемии, а на самом деле – невозможность поставить туда необходимое количество вакцин и лекарств со стороны РФ», – пояснил Миронов.

Как считает политик, последствия для Молдовы и Украины после действий в отношении Приднестровья будут тяжелыми. «Если совсем коротко сформулировать суть заявления Госдумы – мы не позволим поставить граждан РФ на колени ни Молдове, ни Украине, ни кому бы-то ни было. Последствия пускай будут расхлебывать сами эти горе-руководители в лице вновь избранного президента Молдовы и нынешнего президента-юмориста Украины, потому что последствия будут для них тяжелыми», – подчеркнул он.

Москва, Мария Соколова

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