«Имитационный характер»: Госдума одобрила окончательную «деградацию» общественных слушаний

Сегодня нижняя палата российского парламента разрешила проводить публичные слушания и общественные обсуждения в онлайн-режиме. Соответствующие поправки были внесены в закон об общих принципах организации местного самоуправления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения парламентская оппозиция выступила против изменений в предложенном виде.

По мнению депутата от «Справедливой России» Олега Шеина, на сегодняшний день общественные слушания носят «имитационный характер, поскольку их рекомендации не обязательны для местных органов власти». «Получается так – послушали и делают по-своему. Такого рода слушания вызывают у людей только отторжение к самой процедуре и к решениям, которые принимаются. Механизм, где мнение людей должно быть учтено, фактически здесь отсутствует», – пояснил парламентарий.

По его оценке, предлагаемый законопроект «сути обеспечивает деградацию самой технологии слушаний». «Предлагается все это перенести в Интернет. Как это будет выглядеть – совершенно понятно: текст на сайте, гражданами предлагается оставлять свои комментарии, решение власть будет принимать, отталкиваясь оттого, что она заранее уже сочла для себя необходимым. В условиях отсутствия прорисованной схемы, а никто ее и не собирался прорисовывать, понятно, что эти общественные слушания будут носить еще более формальный характер, чем сегодня», – считает Шеин.

«Бесспорно в модель общественных слушаний надо включать такие концептуальные вопросы, как законы территории комплексного развития, в соответствие с которым отдельные кварталы в городах и поселений могут быть просто снесены, если речь идет о частном секторе, даже без учета мнения людей. «Справедливая Россия» голосует против данного законопроекта. Необходимо устраивать реальную, настоящую систему общественного диалога и общественных слушаний, итоги которых будут обязательными для органов власти», – подытожил депутат.

Против данного законопроекта выступила также фракция КПРФ. Как заявил депутат Николай Осадчий, в данной редакции документ может ограничить участие граждан в слушаниях. «Местное самоуправление – это право граждан решать вопросы, определяющие судьбу территорий, на которых они проживают самостоятельно и под свою ответственность. В настоящее время они лишены возможности выбирать глав муниципалитетов за исключением Москвы, Новосибирска, и все. У граждан остается только две возможности влиять на судьбу своих территорий. Первая – это возможность участвовать в выборах депутатов в органы местного самоуправления, и вторая – это активно участвовать в публичных слушаниях… Фракция КПРФ не может поддержать данный законопроект, потому что, на наш взгляд, он имеет формулировки, ограничивающие права граждан на участие в публичных слушаниях», – подчеркнул Осадчий.

Тем не менее, Госдума, большинство которой составляют депутаты от «Единой России», приняла изменения в закон об общих принципах организации местного самоуправления в третьем, окончательном чтении.

Москва, Мария Соколова

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