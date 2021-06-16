«Смешали Божий дар и яичницу»: Госдума одобрила уголовную ответственность за поддельную маркировку товаров

Сегодня Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за поддельную маркировку товара. Соответствующая поправка была внесена в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции «Справедливая Россия» заявили, эта норма «задушит любую производственную деятельность внутри страны».

«Фракция КПРФ не сможет поддержать данный законопроект, потому что смешали Божий дар и яичницу», – сказал депутат Олег Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что естественно преследовать в уголовном порядке фальсификаторов продуктов или лекарств, которые несут вред здоровью. «Это совершенно правильно, потому что может принести вред здоровью, должно быть запрещено и наказываться в уголовном порядке. Но здесь это распространяется и на производителей многих других товаров, прежде всего, какой-то ширпотреб, какая-то продукция легкой промышленности. И здесь возникают вопросы – надо ли преследовать в уголовном порядке, не знаю, бабушку, которая вяжет носки, шьют ли наши индивидуальные предприниматели какую-то продукцию – здесь почему сразу уголовная ответственность должна быть», – пояснил он.

«Допущен явный перебор с наказанием за производство, которое точно не несет угрозы здоровью и жизни наших граждан. Скорей всего, мы здесь усматриваем лоббизм иностранных производителей, иностранных компаний, которые таким образом хотят задушить любую производственную деятельность внутри нашей страны. Вот почему мы не будем поддерживать данный закон», – заключил Нилов.

Госдума, тем не менее, приняла законопроект об уголовной ответственности за поддельную маркировку товаров. Теперь за такие правонарушения будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Если преступление совершено группой лиц, срок заключения может быть увеличен до 4 лет.

Москва, Мария Соколова

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