Госдума приняла заявление в защиту Приднестровья

Нижняя палата российского парламента выступила с осуждением усиления блокады Приднестровья и заявила о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдово-приднестровского конфликта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении, которое поддержали депутаты Госдумы.

Представляя этот документ, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что «политический кризис в Молдове не завершился выборами президента». «Он все более и более вовлекает в свой омут поддерживающие президента Молдовы политические силы, которые используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе», – подчеркнул он.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокую обеспокоенность в связи с осложнением ситуации вокруг Приднестровья, которая напрямую затрагивает права и интересы проживающих там граждан Российской Федерации и российских соотечественников и создает угрозу их безопасности и благосостоянию», – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что неблаговидную роль в обострении конфликта и «удушении» Приднестровья играют власти Украины. «Российская Федерация как гарант урегулирования приднестровского конфликта, мира и спокойствия на берегах Днестра не даст поставить своих граждан и соотечественников на колени. Мы считаем неприемлемыми любые действия, направленные на блокаду Приднестровья, считаем важным разблокировать переговорный процесс в формате 5+2, призываем власти Республики Молдова к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей, призываем власти Украины быть достойными статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», – подчеркнул Затулин.

«Госдума обращается к правительству с просьбой активизировать практическую реализацию всех ранее подписанных межведомственных соглашений с Приднестровьем, оказать региону помощь в борьбе с пандемией путем передачи достаточного количества противовирусной вакцины, медицинского оборудования, мы уже сделали это в январе, но этого, к сожалению, недостаточно», – пояснил он.

Также в заявлении Госдумы отмечается, что острой для Приднестровья остается проблема блокирования банковских и корреспондентских счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Молдовы. Из-за этого многочисленные пенсионеры-граждане России не имеют возможности воспользоваться личными счетами и банковскими картами на территории республики.

«Депутаты Государственной Думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан Российской Федерации и российских соотечественников в регионе», – подчеркивается в заявлении.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.06.21

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