«Только ленивый не ругает…» Депутаты подводят итоги работы седьмого созыва Госдумы

Итоги нынешнего состава Госдумы не вызывают оптимизма – только ленивый не ругает нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, обратив внимание на ряд скандальных репрессивных и антисоциальных законов, которые поддержал парламент.

«Наверно, только ленивый не ругает этот созыв. Во-первых, за репрессивные законы, во-вторых, за антинародные законы, такие как пенсионная реформа, мусорная реформа, повышение налогов и так далее. Но я хочу вам сказать, что не здесь принимались решения. Эта Дума – она только усилила тенденцию в тому, что представительные органы власти в РФ превращаются в пятое колесо политической телеги. Потому что решение принимают не они, не представители народа, а исполнительная власть», – констатировала Ганзя.

По ее словам, главная оценка работы Госдумы зависит от того, как живут россияне в отдалении от Москвы. «Если в 90-х было 35 регионов-доноров, сейчас их осталось 13. Возьмем нижние строчки вот этой чудовищной таблицы. В самом низу республика Мордовия. У нее внутренний государственный долг 195%, в два раза больше, чем ее собственные доходы. Следующая Хакассия – 137%, затем Удмуртия – 130 и еще три региона, у которых около 100%. Чудовищное неравноправие регионов к доступу к ресурсам, дотациям, субвенциям, субсидиям. В результате – уровень жизни в разных регионах разный. Ну мы же не можем всегда ориентироваться только на Москву и Санкт-Петербург», – отметила она.

«Что предлагает правительство – заместить кредиты, дать новые кредиты, инфраструктурные проекты – 500 млрд, коммерческие кредиты ограничить до 25%. Что это за меры – неэффективные и абсолютно неспособные решить проблемы регионов», – считает Ганзя.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.06.21

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