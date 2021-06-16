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Среда, 16 июня 2021, 18:16 мск

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«Чудовищная ошибка»: Россия рискует получить новые межнациональные конфликты

Укрупнение регионов России может спровоцировать серьезные межнациональные конфликты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

«Сейчас их 85 (регионов), планируется оставить 41 регион. Чтобы меньше проблем было. Я думаю, не будет меньше этих проблем, потому что сегодня это делать – это делать чудовищную ошибку», – сказала парламентарий.

«У нас многонациональная страна и у нас много национальных республик. И эти национальные республики могут не понять такое вот движение федерального центра по отношению к их национальной идентичности. Следовательно, национальные конфликты могут просто-напросто вспыхнуть на ровном месте», – подчеркнула Ганзя.

Москва, Мария Соколова

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