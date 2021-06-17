«Сумеет ли Россия удержать позиции?» Зюганов согласился с Байденом

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена является позитивным фактором, но главным остается вопрос, сможет ли Россия удержаться на позициях равного. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Сам факт, что встреча состоялась, играет позитивную роль. Более того, принято заявление о стратегической стабильности, в котором особо подчеркивается, что, недопустимо применение ядерного оружия, что тоже носит очень принципиальный характер», – сказал Зюганов.

Политик оценил также раздельные пресс-конференции президентов двух стран. «Путин отвечал уверенно на вопросы, знает хорошо обстановку, аргументировал главные позиции. Но одна из позиций, которую высказал Байден связана с тем, сумеет ли наша страна удержать свой приоритет ведущей страны мира – экономика и финансы крайне слабы. С этой оценкой я согласен», – заявил Зюганов.

По его оценке, у нижней палаты парламента «в течение 5 лет была редкая возможность исправить эту ситуацию». «Начинали вроде бы неплохо, заявляли – мы будем стараться формировать бюджеты, которые позволят войти в пятерку лучших стран мира, мы одолеем бедность и остановим вымирание, все сделаем для того, чтобы обеспечить надежное развитие науки, образования и прорваться в новейшие технологии. Ни одна из этих задач Госдумой не решена», – заключил лидер КПРФ.

Москва. Другие новости 17.06.21

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