«КПД – 81,5%»: Володин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва

Коэффициент полезного действия Госдумы седьмого созыва превышает 80 процентов. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, закрывая последнее пленарное заседание подведением итогов пятилетней работы. По его оценке, несмотря на разные политические взгляды, депутаты всегда были вместе, когда речь шла о защите интересов страны.

«Законотворчество и исполнение представительных полномочий – два ключевых направления деятельности Госдумы. Остановлюсь сначала на законотворчестве. Состоялось 427 пленарных заседаний. С октября 2016 года по сегодняшний день в Госдуму внесено 5500 законопроектов, из них рассмотрено 4485 – 81,5%. Это коэффициент полезного действия Госдумы. Это не все. 2200 законодательных инициатив перешло к нам от предшественников. В портфеле из них осталось 26 законопроектов – 1,3%. от законодательных завалов, которые копились более 20 лет», – сообщил Володин.

По его словам, за пять лет в Госдуму поступило более миллиона обращений от граждан, в 2,5 раза, чем в предыдущий период, что является «показателем ответственного отношения депутатов к взаимодействию с избирателями».

Кроме того, Володин обратил внимание на международную ситуацию. «Россия открыта для диалога, но на равных. Как показала вчерашняя встреча нашего президента Владимира Владимировича Путина и президента США, только такой подход может быть эффективным. Если говорить о ситуации в мире, нам как можно быстрее, это важно для всех, чтобы восстановить международные институты, должно быть укреплено доверие к ним – в Организации объединенных наций, межпарламентские структуры должны работать более эффективно», – заявил спикер Госдумы.

«Работая все это время, для нас было главным одно – повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов исключительно в интересах жителей и государства. Спасибо большое за совместную работу. Желаю всем интересных перспектив», – подытожил Володин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.06.21

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