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Пятница, 18 июня 2021, 17:23 мск

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ЦИК определил партии, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ

В предстоящих выборах в Госдуму 14 партий смогут принять участие без сбора подписей. Такое решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

В этом списке «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия роста, «Зеленые», РПСС и «Гражданская платформа».

Всего в списке Центризбиркома 32 политические партии, которые смогут выдвинуть своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах. «Мы получили от Минюста список 32 политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Госдумы», – сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Москва, Мария Соколова

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