Проблемы «Яблока» могут помешать Вишневскому попасть в списки для выдвижения

Столичное «Яблоко» определилось со списком кандидатов для выдвижения в Госдуму РФ. Петербургское отделение партии по-прежнему не может разрешить организационный кризис и пока остается формально нефункционирующим. Это негативно влияет на вероятность попадания депутата ЗакСа Бориса Вишневского в региональную или федеральную части партийного списка «Яблока» при выдвижении в Госдуму. Проблема аналогична и при выборах в ЗакС, где политик также планирует поучаствовать.

Региональное отделение «Яблока» в Москве определило список кандидатов для выдвижения на осенних выборах в Госдуму РФ. В него попали: глава федерального политкомитета партии Григорий Явлинский, бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович, глава псковского отделения Лев Шлосберг, экс-руководитель штаба Навального (признан иноагентом и экстремистской организацией) Олег Степанов. Также в списке оказались Алексей Миняйло, правозащитница Алена Попова и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Московское «Яблоко» пополнило число реготделений партии в России, подготовившихся к выборам и сформировавших списки для выдвижения в Госдуму РФ. Отстающим звеном пока является отделение в Петербурге, которое до сих пор не определилось с кандидатами, а формально и вовсе не функционирует. Последний раз тема подготовки списков поднималась месяц назад.

Текущее положение вносит неопределенность. Неясно, попадет ли кто-то от петербургского отделения в региональную или федеральную часть партийного списка кандидатов «Яблока». И сможет ли в какую-то из них попасть депутат ЗакСа и единственный представитель партии в парламенте города Борис Вишневский. О выдвижении в Госдуму РФ он объявлял в конце мая.

Нельзя исключать вероятность что места в списках парламентарию не достанется, и он будет вынужден выдвигаться по одномандатному округу. Ясность в ситуацию предвыборный съезд партии «Яблока», запланированный на 3-4 июля. Эта проблема актуальна для Вишневского и в разрезе возможности попадания в партийный список кандидатов «Яблока» при выдвижении в ЗакС (политик участвует в двух кампаниях – прим. ред).

Напомним, портал «Накануне» ранее писал, что петербургское «Яблоко» подошло к выборам в ЗакС и Госдуму 2021 года в критическом состоянии, и в связи с рядом обстоятельств может иметь низкие перспективы на победу в избирательных кампаниях. Формально оно не функционирует из-за затянутого процесса перерегистрации реготделения. Петербургское «Яблоко» выглядит конкурентно слабее по сравнению с другими партиями в городе из-за малого количества достижений. Для подготовки к выборам привлекаются бывшие члены партии с неоднозначной репутацией. Например, работу с документами в преддверии кампаний «Яблоко» доверило Александру Кобринскому, ставшего фигурантом скандала после публикации материала изданием «Холодом» о якобы домогательствах политика к студенткам РГПУ имени Герцена, где он ранее преподавал.

Критика высказывалась и в адрес Бориса Вишневского. Журналисты отмечали, что депутат не является политиком федерального уровня ввиду работы в основном по городской повестке. Его участия незаметно в подготовке избирательной кампании реготделения в ЗакС, хотя ему доверено сопровождение отобранных кандидатов на выборы в городской парламент. Вишневский имеет репутацию «ручного депутата» спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. СМИ сообщали, что политик может быть замешан в чинении препятствий застройщикам Петербурга посредством привлечения активистов-градозащитников в интересах Макарова и иных неоднозначных акциях. Ко всему прочему Вишневский поддерживал работу ФБК, признанного в РФ иноагентом и экстремистской организацией, и «Объединенных Демократов» – проекта нежелательной в РФ НКО «Открытая Россия».

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