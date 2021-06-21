«КПД ниже 40%»: меньше четверти депутатов Госдумы имеют шансы на переизбрание

Меньше четверти депутатов Госдумы седьмого созыва гарантированно будут переизбраны в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах. Об этом говорится в экспертном докладе политологов Алексея Мартынова и Павла Данилина «Коэффициент полезности депутатов ГД РФ», который был представлен сегодня на пресс-конференции в Москве. Согласно выводам экспертов, средний КПД народных избранников составил ниже 40%.

В исследовании отмечается, что всего за седьмой созыв Госдумой было принято 5465 законопроектов, из них 1617 были внесены президентом и правительством. «По понятным причинам лидирует «Единая Россия», она внесла 1448 законопроектов, на втором месте по активности «Справедливая Россия» – 797, на третьем – ЛДПР – 758, на четвертом месте КПРФ – 514. И всего два депутата не входят во фракции – 101 законопроект, причем подавляющее большинство из этих ста внес депутат Журавлев, который входит в топ-30 несмотря на то, что он не входит не в одну фракцию», – пояснил соавтор доклада Алексей Мартынов.

По его словам, тройка самых неэффективных депутатов остается постоянной на протяжении всех проводимый исследований. «Три персонажа, которые из рейтинга в рейтинг всегда занимали последние позиции это Александр Ярошук («Единая Россия»), из Калининграда, это Валентин Чайка («Единая Россия») и это Кузьмин Андрей Альбертович (ЛДПР). То есть, это люди пять лет просидели в Госдуме, прожрали огромное количество миллионов бюджетных денег в виде зарплат, обеспечения их деятельности, билетов и так далее», – подчеркнул он.

В то же время список наиболее эффективных парламентариев также стабилен. Его возглавляет председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. На втором месте «единоросс» Александр Хинштейн, на третьем – председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Топ-50 – это ядро самых активных депутатов, которые на себе несут половину нагрузки всей Госдумы. Сознательно из рейтинга исключили спикера и лидеров фракций, потому что они всегда будут впереди – на них работает целый аппарат. Если брать топ-30, то это будут одни и те же люди», – пояснил Мартынов.

Кроме того, эксперты составили рейтинг парламентских партий по коэффициенту переизбираемости на старте выборов. Как следует из доклада, «меньше четверти депутатов гарантированно останутся в парламенте», 168 – не имеют шансов переизбраться. «Если «Единая Россия» и КПРФ по 40% теряют. Имеется в виду привлекают новые лица, либо теряют в массе, то ЛДПР – это 30%. А «Справедливая Россия» вообще в принципе ничего не теряет. Понятно, она самая маленькая из фракций – и так каждый депутат калиброван, вот такая статистика», – уточнил политолог.

Эксперт также обратил внимание, что в седьмом созыве Госдумы «кратно увеличилась работа депутатов в соцсетях и сети Интернет в целом», и значительная часть нынешней избирательной кампании пройдет в виртуальном пространстве. «Кампания будет веселой с совершенно непредсказуемым результатом», – подытожил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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