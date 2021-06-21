«Уже началось…» ЦИК выявил попытки иностранного вмешательства в выборы в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выявила попытки иностранного вмешательства в выборы еще до их старта. Об этом заявил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Он призвал профильные структуры выработать план противодействия давлению на избирательную систему.

«Мы убедились, что зарубежные заинтересанты и в личном качестве, и в качестве представителей всевозможных иностранных международных организаций и даже некоторых государств – США, Польша, Украина, страны Балтии – еще до старта выборов в РФ развернули сеть по вмешательству во внутренние дела РФ», – передает «Интерфакс» слова Борисова.

По его информации, ЦИК также фиксирует призывы со стороны лиц, аффилированных с организациями, выполняющими функции иностранных агентов, «отказаться от выборов, перенести их на неопределенный срок, пренебречь санитарно-эпидемическими мерами и провести выборы в один день».

Напомним, 18 июня президент РФ подписал указ о назначении парламентских и региональных выборов на 19 сентября. ЦИК принял решение, что голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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