Новые угрозы и «хотелки»: Матвиенко ожидает, что костяк Госдумы после выборов сохранится

Большая часть депутатов Госдумы переизберутся в новый созыв нижней палаты парламента. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию. По ее оценке, преемственность будет соблюдена на фоне новых вызовов и угроз.

«Новые вызовы появились, новые угрозы, новые запросы и требования наших граждан. И те политические партии, те депутаты, которые чувствуют это, которые готовы соответствовать этим вызовам в будущем составе Думы, я думаю, они найдут поддержку граждан. Ни популизм, ни красивые слова пустые, ни обещания и «хотелки», а именно ответы на те вопросы, которые ждут граждане. Думаю, что новый состав Госдумы будет мощным, профессиональным, интересным», – пояснила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также обратила внимание на количество женщин в избирательных списках партий. «Любое общество будет гармонично развиваться, если будут учитывать интересы и одной, и другой его части. Это крайне важно для развития нашего государства, это мировой тренд и Россия должна быть в тренде. Включение определенного количества женщин в списке в хвосте – это мнимое равенство, это не соответствует тем реалиям, которые сегодня есть», – считает Матвиенко.

«Посмотрим по итогам. Понимание все партии продемонстрировали. Если они учтут этот фактор, я думаю, они получат бОльшую поддержку общества», – заключила спикер СФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.06.21

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