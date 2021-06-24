КПРФ определилась с первой тройкой на выборах в Госдуму

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавил федеральный список партии на выборах в Госдуму. Такое решение было принято в четверг тайным голосованием на съезде партии.

Вторым номером стала летчик-космонавт Светлана Савицкая. На третьей позиции – директор «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.

«Коммунисты проголосовали за их внесение в бюллетень в таком порядке, однако тайное голосование и утверждение списка еще не состоялось», – передает ТАСС слова главы пресс-службы КПРФ Александра Ющенко.

По данным агентства, всего в общефедеральной части избирательного списка 15 фамилий. Среди них первый зампред ЦК Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампреды ЦК компартии Владимир Кашин и Дмитрий Новиков, депутат и экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, а также депутаты Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, Сергей Шаргунов и Николай Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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