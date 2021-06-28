Евросоюз начал «охоту на ведьм» с прицелом на Россию

Брюссель усиливает политические гонения на инакомыслящих на территории стран Евросоюза и при этом активизирует попытки вмешательства во внутренние дела России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сенатор Владимир Полетаев сегодня на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Сенатор обратил внимание, что 16 июня на совместном заседании внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии было обозначено «намерение разработать новые подходы в поддержку отдельных структур на территории нашей страны в обход российского законодательства», и уже 24 июня были даны конкретные поручения.

«Евросовет поручил Еврокомиссии и верховному представителю ЕС по иностранным делам, политике безопасности господину Боррелю разработать предложения поддержки со стороны ЕС российского гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ. Наш анализ показал, что речь идет о структурах, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России, распространение антироссийской пропаганды и подготовки политических провокаций», – подчеркнул Полетаев.

По его словам, на этом фоне во многих странах ЕС усиливаются гонения на инакомыслящих: в частности, в Болгарии возбуждено уголовное дело против лидера партии «Возрождение Отечества» и основателя общественного движения русофилов Николая Малинова. «Ему инкриминируется шпионаж в пользу неких абстрактных российских организаций. Все это делается в канун болгарских выборов, чтобы любой ценой остановить популярного болгарского политика, который последовательно выступает за дружбу и сотрудничество с Россией и за выход Болгарии из военного блока НАТО», – отметил сенатор

«Аналогичным образом и в других странах ЕС устраивает охоту на ведьм за теми, кто выступает с позиции, которая отличается от антироссийской. В Чехии до сих пор ведется агрессивная кампания даже против президента этой европейской страны, господина Милоша Земана лишь за то, что он усомнился в обязанности выводов чешских исполнительных властей о якобы причастности России к неким взрывам, произошедшим семь лет назад на частном складе в чешской глубинке. Зато практически те же люди постоянно фантазируют о массовом лишении избирательных прав на еще даже не начавшихся выборах в российскую Госдуму», – констатировал Полетаев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.06.21

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