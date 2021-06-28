Экс-посол США начал создавать платформу для вмешательства во внутренние дела России

США активно пытаются оказать влияние на «сугубо внутренние» дела России накануне парламентских выборов. Об этом заявила сенатор Валентина Афанасьева на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По ее данным, некоторые независимые профсоюзы навязывают партиям своих кандидатов в обмен на большие деньги и поддержку неких сил.

В частности, сенатор обратила внимание на недавние высказывания видного американского политика-демократа, бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, подтверждающие планы вмешательства во внутренние дела России. «23 июня посол Макфол призвал для усиления борьбы с Россией в информационном поле модернизировать агентство США по глобальным медиа. Тем самым американский специалист по политическим операциям против России продолжил продвигать идею, которая была озвучена 14 июня на страницах влиятельного издания Foreign Affairs. В частности, предлагается активней поддерживать оппозиционные силы, поощрять обработку студентов через механизм вузовских обменов. Для эвакуации своих ставленников из России Макфол рекомендует применять механизм предоставления политического убежища», – пояснила Афанасьева.

Более того, как подчеркнула сенатор, Макфол призывает «создать так называемую международную платформу «За свободу». «Эта структура по мысли американцев должна стать площадкой для онлайн тренингов, помощи в шифровании каналов связи, юридической поддержки оппозиционеров, их финансирования. Такую структуру они пытаются создать для объединения неправительственных организаций, молодежных групп, политических движений, независимых СМИ и, обращаю внимание, независимых профсоюзов», – отметила сенатор.

«Находясь на территории Оренбургской области, вижу, как ни с того ни с сего активизировались некоторые независимые профсоюзы. Причем они пытаются навязать своих кандидатов политическим партиям для выдвижения как в региональные органы власти, так и в Госдуму – делают ну совсем коммерческие предложения политическим структурам и, откровенно скажу, намекают на поддержку неких больших сил. Причем делают акцент, что эти силы не являются народными массами России. Такое чувство, что все больше и больше открывается полей, на которых пытаются действовать наши политические оппоненты», – подытожила Афанасьева.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.06.21

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