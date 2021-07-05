Госдума-2021: известный КВНщик возглавил столичный предвыборный список «Новых людей»

Экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев возглавил предвыборные списки партии «Новые люди» в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Его выдвижение поддержали на федеральном съезде партии, который прошёл накануне в Москве.

Как считает Тарбаев, обновленный парламент должен стать более независимым и оперативнее реагировать на запросы общества. «Как могут оперативно реагировать люди, которым, чтоб принять решение, нужно сто раз посоветоваться с начальством выше…Нам нужны независимые и уверенные в себе люди в парламенте», – заявил он, отметив, что в Госдуме планирует заниматься вопросами межнациональных отношений, медиасферы и молодежной политики.

Сангаджи Тарбаев. Фото пресс-службы партии «Новые люди»

В своем выступлении Тарбаев уточнил, что выбрал партию «Новые люди» за свежий подход, честность и свободу. «Я не сразу принял это решение. Поворотным моментом стал разговор с лидером партии Алексеем Нечаевым. Я спросил, смогу ли высказываться по всем близким мне вопросам, Алексей ответил: «Конечно, мы же строим новую партию». Мне очень нравятся «Новые люди» за горизонтальные связи и ответственную свободу», – пояснил Тарбаев.

По его мнению, в либерально настроенной Москве «Новым людям» удастся набрать 7-8% голосов избирателей.

Выпускник РУДН телепродюсер и общественный деятель Сангаджи Тарбаев живет в Москве 22 года. В его карьере есть успешные кейсы в медиа-бизнесе – он являлся генеральным продюсером «Yellow, Black and White» и продюсером промоутерской компании «Fight Nights Global». Вместе с тем Тарбаев был членом Общественной палаты и заместителем председателя правительства Калмыкии.

В общефедеральной части списка «Новых людей» два политика – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Кроме этого, выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам – всего 239 кандидатов. Также партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Очередной съезд партии запланирован на 22 августа.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.07.21

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