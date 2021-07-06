«Превышение полномочий»: Никита Белых стал фигурантом еще одного уголовного дела

Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового уголовного дела против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Как говорится в официальном сообщении ведомства, речь идет о превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность (ч.2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки – заключения договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей. Согласно договору, денежные средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года В последующем глава региона в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К.Р.И.К.», находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения. При этом задолженность не была возвращена в АО «К.Р.И.К.». В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО «К.Р.И.К.» с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей.

«Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства», – пояснили в СКР.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в настоящее время Белых отбывает восьмилетний срок в колонии по делу о получении взятки в 400 тысяч евро.

Киров, Светлана Антонова

Киров. Другие новости 06.07.21

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