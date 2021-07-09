Деструктив зашкаливает: власти Украины нарушают нормы международного права и 78% статей своей Конституции

Киев намеренно заводит переговорный процесс по Донбассу в тупик, параллельно стягивая к линии соприкосновения новые силы и ужесточая экономическую и гуманитарную блокаду региона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что последние заседания рабочих подгрупп 6-7 июля вновь завершились нулевым результатом.

«Главная причина – это позиция украинской делегации, которая стала еще более деструктивной, чем на предыдущих встречах, хотя, казалось бы, куда уж больше. Чтобы отвлечь внимание от собственного саботажа, украинские представители выступают в публичном пространстве с откровенно провокационными заявлениями», – констатировала она.

В качестве примера Захарова привела высказывание представителя Украины в контактной группе Алексея Арестовича о том, что минские договоренности якобы не носят обязывающего характера и являются лишь «доброй волей сторон, и Совбез ООН не утвердил, а лишь приветствовал их как некую дорожную карту. «Цитирую непосредственно резолюцию 22-02 и слова, которые там записаны – «одобряет». Не «приветствует», а «одобряет». Украинская делегация посягнула на нормы международного права не только в своей трактовке, а просто введение в заблуждение собственной общественности на предмет языка резолюции СБ ООН», – пояснила представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова обратила внимание на еще одну недавнюю «затею» президента Украины Владимира Зеленского – по созданию дополнительного параллельного Нормандскому формата переговоров. «Все это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик, делает это намеренно, целенаправленно и последовательно. Тем временем, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона, ухудшая и без того тяжелое положение его жителей», – подчеркнула она.

Более того, Захарова привел в пример данные украинских исследований о нарушении украинскими властями не только международных обязательств, но и норм собственной Конституции. «Из 161 статьи Основного закона систематически нарушаются 125, то есть 78%... Это внутриукраинские оценки», – пояснила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что особую тревогу вызывает рост проявлений неонацизма. «Сейчас украинские неонацисты, чувствуя абсолютную безнаказанность, начали подготовку к празднованию 80-летия Украинской повстанческой армии (террористическая организация, запрещена в РФ). Напомню, она была создана 14 октября 1942 года. Цель этого мероприятия – показать преемственность, как они называют, старых и новых националистов, которые именуются борцами за независимость Украины», – отметила Захарова.

«Продолжающееся попустительство таким тенденциям со стороны киевских властей и международного сообщества может иметь самые серьезные последствия не только для Украины, но и других стран Европы и мира… Мы призываем международные организации, зарубежных партнеров добиваться от украинских властей соблюдения своих обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе и соблюдения основных прав и свобод человека, коль скоро эти обязательства Киев на себя взял», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.07.21

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