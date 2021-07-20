«Пещерное сознание» не пройдет: ЦИК утвердил порядок электронного голосования на сентябрьских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Как сообщил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев, в такой форме смогут принять участие в выборах 10 млн человек в семи регионах. При этом критиков новой системы председатель комиссии Элла Памфилова назвала людьми «с пещерным сознанием».

Как уточнил Булаев, 16 млн россиян в целом живут на территории семи субъектов, где предстоит ДЭГ. «Из них 10 миллионов имеют сегодня подтверждённую запись на портале госуслуг. Значит, эти 10 миллионов могут воспользоваться возможностью проголосовать онлайн», – отметил он, добавив, что это позволит «оценить востребованность дистанционного голосования в городах, где оно уже применялось, а также посмотреть, смогут ли воспользоваться возможностью проголосовать электронно жители регионов, где оно применяется впервые».

«Выводы, которые будут сделаны по итогам этого голосования, во многом определят вектор развития ДЭГ в России», – пояснил замглавы ЦИК, отметив, что явка при ДЭГ составляет порядка 90%.

Булаев также заверил, что россияне, подавшие заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, будут вычеркнуты из списков избирателей на избирательном участке. «Как только вы записались на участок для электронного голосования, из вашего родного участка вас вычёркивают», – отметил он.

Комментируя претензии к электронному голосованию, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что таких критиков считает людьми с «пещерным сознанием». «К нашим оппонентам относимся философски, но только до той черты, когда некоторые из них, становясь ярыми противниками, начинают заниматься откровенной пропагандой, направленной на дискредитацию выборов», – подчеркнула она.

Как отметила Памфилова, у ЦИК «достаточно много оппонентов», которые сейчас активно критикуют принятый ранее порядок видеонаблюдения на выборах в сентябре.

«Что касается дистанционного электронного голосования, то другая группа политиков, я их называю людьми с пещерным сознанием… Знаете, они призывают, что ни в коем случае это нельзя, это ужас-ужас-ужас, давайте вернёмся в пещеру и будем сидеть у костра, и забудем про электричество. Вот их философия, мы это прекрасно видим. А наша философия – отвечать на запросы общества и, проводя эксперименты, и шаг за шагом расширяя их, то есть отрабатывая целый ряд механизмов и опций, двигаться вперёд, поскольку мы с вами современные люди», – сказала глава Центризбиркома.

Подать заявление на участие в электронном голосовании можно на портале Госуслуги не ранее 2 августа и не позднее 24:00 13 сентября. Речь идет о гражданах РФ, зарегистрированных по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется ДЭГ – Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь, – с подтвержденной учетной записью на ЕПГУ, данные которой сопоставлены с регистром избирателей. Кроме того, подать заявку могут и граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ №183 от 24 апреля 2019 года. Таким образов в голосовании смогут принять участие также жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство РФ.

В ЦИК также пояснили, что до 13 сентября россияне смогут отозвать заявление на дистанционное электронное голосование, если передумают и захотят отдать свой голос лично на участке.

Москва, Мария Соколова

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