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Понедельник, 2 августа 2021, 14:52 мск

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Армения: Пашинян снова стал премьер-министром

Фото: официальный сайт правительства Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром республики Никола Пашиняна, который ранее исполнял обязанности главы правительства. Об этом стало известно на первом заседании обновленного после выборов парламента страны, передает РИА «Новости».

Согласно Конституции Армении, после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания президент немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. В Основном законе также оговаривается, что при внеочередных выборах срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия его первой сессии. Кабинет министров формируется в 15-дневный срок после назначения премьера, который затем в течение 20 дней должен представить законодателям программу своего правительства.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных парламентских выборах партия «Гражданский договор» Пашиняна победила с 53,91%, получив большинство в Национальном собрании.

Ереван, Мария Соколова

Ереван. Другие новости 02.08.21

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