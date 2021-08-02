Госдума-2021: ЦИК зарегистрировал предвыборные списки еще трех партий

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральные списки кандидатов в Госдуму еще от трех партий. Как говорится в сообщении Центризбиркома, к кампании допущены «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров и Партия Роста.

В список «Зеленой альтернативы» во главе с певицей Викторией Дайнеко включены 214 кандидатов, Партии пенсионеров, лидером списка которой стал председатель центрального совета политсилы Владимир Бураков – 277 человек, Партии Роста, список которой возглавила член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова – 287 кандидатов.

Ранее ЦИК зарегистрировал на выборы в нижнюю палату российского парламента списки следующих партий – ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Родина и «Зеленые».

Напомним, голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.08.21

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