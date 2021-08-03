Экс-футболист Булыкин: «Чиновники на местах не выполняют указания президента и не считаются с народом. Вот кого нужно менять»

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин снова идет в политику. В предстоящих выборах футболисту предложила поучаствовать партия «Родина», с которой он уже сотрудничал в рамках программы «100 городов». Дмитрий Булыкин совместно с представителями партии посещал разные города России, знакомился с проблемами и занимался их решением.

О том, что заставило его обратить свой взор на политическую карьеру, Дмитрий Булыкин рассказал в интервью изданию «Матч!».

«Хочется быть полезным, хочется менять что-то в лучшую сторону. Чувствую, что могу это сделать, могу помогать людям. И если решение идти в Мосгордуму было спонтанным, то сейчас все намного обдуманнее. В выборах мне предложила почувствовать партия «Родина». Я вошел в федеральный список, но ЦИК отказался зарегистрировать меня кандидатом. Юристы обратились в Верховный суд с требованием признать это решение необоснованным. Надеюсь, через суд получится доказать, что у меня все правильно с документами», – сказал Дмитрий Булыкин.

По его словам, в ЦИК посчитали, что у него остались облигации иностранных компаний, несмотря на то, что он специально избавился от них перед выдвижением на выборы.

«До того как зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранных компаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлении в банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идти на выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций. Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил, видимо. Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал мои данные». – отметил бывший форвард.

За время своих поездок с партией «Родина» по различным городам России Дмитрий Булыкин отметил для себя несколько направлений в работе: спорт, экология, многодетные семьи и отток населения из регионов.

«Проблемы с экологией – это отдельная важная тема. Идет большая вырубка лесов, пожары. Масса предприятий, которые совершенно не следят за экологией, совсем не вкладываются в местную инфраструктуру, а сразу выводят деньги в офшоры, например. Они сливают нечистоты в природу, убивают ее. А когда приходит проверка, то оказывается, что владеют такими заводами иностранцы», – подчеркнул Дмитрий Булыкин.

Что касается упадка регионов и оттоков населения, футболист считает, что необходимо срочно перенаправить финансовые потоки, чтобы, например, те предприятия, которые работают в регионах, вкладывались в инфраструктуру на местах.

По его словам, будущее политики сейчас за теми, кто во главу угла ставит интересы людей, а не свои политические амбиции, которых с избытком хватает у мастодонтов постсоветского периода.

«Депутатом должен быть тот, кто не просто представляет территорию, но реально участвует в местной жизни, помогает решать вопросы. И не раз в четыре года перед выборами, а постоянно. Нужно быть ближе к народу, а не отрываться в космос, принимая законы, которые только злят людей», – пояснил он.

При этом Дмитрий Булыкин отметил, что поддерживает нынешнего президента России и ему сейчас как никогда нужны люди, которые, наконец, начнут исполнять его поручения.

«Я поддерживаю нашего президента. Посмотрите, как он ведет внешнюю политику. Внутреннюю тоже проводит, но, к сожалению, многие чиновники на местах не выполняют его указания и не считаются с народом. Вот кого нужно менять», – подытожил Дмитрий Булыкин, отметив, что сейчас нужно дать шанс тем, кто хочет что-то менять для народа, а не для себя.

Москва, Светлана Антонова

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