Электронное голосование на выборах: за сутки 150 тысяч москвичей подали заявку

В Москве за первые сутки после открытия записи на участие в электронном голосовании на сентябрьских выборах заявление подали 150 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении на официальном портале столичной мэрии.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.

Итоговое число москвичей, зарегистрированных в качестве электронных избирателей, станет известно после окончания регистрации. Все они получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по СМС и электронной почте и будут исключены из списков для голосования на участках.

С 17 по 19 сентября москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Московской городской Думы и муниципалитета Щукина.

Москва, Мария Соколова

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