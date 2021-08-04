«26 партий реально участвуют в гонке»: глава ЦИК подвела итоги выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы

Всего 26 политических партий реально примут участие в сентябрьских выборах в органы власти всех уровней. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги этапа выдвижения кандидатов. По ее мнению, хорошие шансы есть не только у парламентских партий, но и у новичков.

«На момент начала кампании 32 партии имели право участвовать в выборах, однако вступило в силу решение Верховного суда о ликвидации двух из них. Значит – в общей сложности 30 партий. 26 из них, то есть 85%, реально участвуют в избирательной гонке», – уточнила она.

По словам главы ЦИК, по числу выдвинутых кандидатов «никто не может тягаться» с партиями, уже представленными в парламенте. «Но у новых партий с небольшим стажем тоже есть все шансы подтянуться, даже перегнать кого-то. Некоторые непарламентские партии достаточно активно работают на всех уровнях. Я неоднократно говорила, что набирать политические мускулы надо начинать с муниципальных выборов – там, где реально жизнь людей и самые-самые проблемы. Те партии, которые это делают, – они постепенно, может не так быстро, как те, кто начинает с верхушек, но они достигают необратимых результатов», – считает Памфилова.

По ее данным, в выборах в Госдуму принимают участие 15 партий, 14 из которых имеют право участвовать в выборах без сбора подписей. «Сегодня – последний день представления в избиркомы документов на регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму. В 18:00 истекает срок подачи этих документов», – напомнила глава ЦИК, отметив, что регистрацию уже прошли 3011 кандидатов из федеральных списков и 1491 кандидат по одномандатным округам.

Также глава Центризбиркома сообщила, что кандидатов на выборы всех уровней выдвинули 26 партий. Из них 13 поборются за пост губернатора. В региональные заксобрания документы подали 24 партии, на уровне муниципалитетов – 22 партии.

По ее словам, в семи регионах, где будет проходить дистанционное электронное голосование, поступило 201 672 заявлений от избирателей. «Участие в этих семи регионах, где мы проводим его в качестве пилотных проектов, – абсолютно добровольное. Это расширяет право выбора наших избирателей. Тот, кому это удобнее, у них есть такое право выбрать, или традиционно прийти на участок, или попробовать этот новый вид голосования. Тот, кто требует запретить, у них есть право выбора – отказаться», – подчеркнула она.

В ходе заседания Памфилова также обратила внимание на скандальные ситуации, возникающие в ходе кампании. «Надеюсь, что таких эксцессов, который прошел ночью в Санкт-Петербурге, в принципе быть не должно, просто позор. В одном из ТИКов осознанно не принимали подписи одного из кандидатов», – отметила она, пояснив, что разбирательство состоится.

Как отметила глава ЦИК, еще один инцидент произошел в Саратовской области, где в СМИ прошла информация о методичке для председателей участковых комиссий с инструкцией, как вбрасывать бюллетени, какие номера паспортов можно вписывать, как учитывать явку и многое другое. «Для нас дело чести – чистота выборов», – подчеркнула Памфилова и сообщила о решении обратиться «в правоохранительные органы, которые разберутся, что за этим стоит».

В этом году голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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