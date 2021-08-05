«Новая ненормальность»: глава ЦИК прокомментировала предложения перенести выборы на декабрь

Предложения перенести сентябрьские выборы на более поздний срок в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации являются, «мягко говоря, спорными». Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Я считаю заявления некоторых о том, что «давайте мы отложим выборы», мягко говоря, спорные. А насколько отложим? Мы уверены с вами, что к декабрю или через полгода ситуация улучшится? Кто может прогнозировать, в каких алгоритмах, с какими последствиями, в каких видах будет развиваться пандемия? Никто», – цитирует ее слова ТАСС.

Памфилова также отметила, что прогнозов много по ситуации с пандемией, но никто точно не может сказать, когда она закончится. «Это новая реальность, это новая ненормальность, но она есть, мы не знаем, сколько в ней придется жить», – отметила глава ЦИК.

Ранее сегодня заместитель председателя Партии Роста Сергей Демин сообщил, что в Центризбирком направлено предложение рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь. По его словам, подобный шаг уже был принят в прошлом году, когда голосование по поправкам к Конституции было перенесено с уже утвержденной указом президента даты 22 апреля на 1 июля.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.08.21

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